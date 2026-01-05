ЗАРЕЖДАНЕ...
|Клиент поиска касиерка да му обмени евро
На касата в супермаркета е мъж на около 35 години. На лентата за продукти има зърнена закуска и прясно мляко. Касиерката ги маркира, а той подава 50 лева и застава в очакване на ресто.
Младият мъж свито и почти гузно се обръща към касиерката:
"Извинявайте, да ви попитам може ли да ми обмените пари в евро?“
Касиерката, без грам драма и със спокоен тон, отговаря кратко:
"Не. Това го правят банките. Ние не можем.“
"А, добре“, казва мъжът.
Жената му връща ресто в евро. Той започва да гледа парите и стига до извода, че нещо не е наред.
"Май не ми върнахте правилно..“
Касиерката отново спокойно обяснява.
След ситуацията тя споделя, че хората наистина масово се бъркат. Някои настояват рестото да им бъде върнато в левове, което е мисия почти невъзможна, тъй като касовите апарати вече работят в евро.
