Клиент поиска касиерка да му обмени евро

На касата в супермаркета е мъж на около 35 години. На лентата за продукти има зърнена закуска и прясно мляко. Касиерката ги маркира, а той подава 50 лева и застава в очакване на ресто.



Младият мъж свито и почти гузно се обръща към касиерката:



"Извинявайте, да ви попитам може ли да ми обмените пари в евро?“



Касиерката, без грам драма и със спокоен тон, отговаря кратко:



"Не. Това го правят банките. Ние не можем.“



"А, добре“, казва мъжът.



Жената му връща ресто в евро. Той започва да гледа парите и стига до извода, че нещо не е наред.



"Май не ми върнахте правилно..“



Касиерката отново спокойно обяснява.



След ситуацията тя споделя, че хората наистина масово се бъркат. Някои настояват рестото да им бъде върнато в левове, което е мисия почти невъзможна, тъй като касовите апарати вече работят в евро.