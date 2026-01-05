ИЗПРАТИ НОВИНА
Клиент поиска касиерка да му обмени евро
Автор: Ивет Калчишкова 10:21Коментари (0)951
©
Вчера, докато пазарува спокойно в магазин "Билла", пловдивчанка става неволен свидетел на разговор, предава Plovdiv24.bg.

На касата в супермаркета е мъж на около 35 години. На лентата за продукти има зърнена закуска и прясно мляко. Касиерката ги маркира, а той подава 50 лева и застава в очакване на ресто. 

Младият мъж свито и почти гузно се обръща към касиерката:

"Извинявайте, да ви попитам може ли да ми обмените пари в евро?“

Касиерката, без грам драма и със спокоен тон, отговаря кратко:

"Не. Това го правят банките. Ние не можем.“

"А, добре“, казва мъжът.

Жената му връща ресто в евро. Той започва да гледа парите и стига до извода, че нещо не е наред.

"Май не ми върнахте правилно..“

Касиерката отново спокойно обяснява.

След ситуацията тя споделя, че хората наистина масово се бъркат. Някои настояват рестото да им бъде върнато в левове, което е мисия почти невъзможна, тъй като касовите апарати вече работят в евро.


Още по темата: общо новини по темата: 1656
05.01.2026 Николай Василев: Никоя държава не е била по-подготвена от България за еврозоната
05.01.2026 Шефът на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентове! Няма значение в коя държава са направени!
05.01.2026 Собственик на селски магазин: Стресът е голям. Казвам на хората да ми плащат в лева
05.01.2026 Търговците знаят ли, че един лев не е равен на едно евро?: Спекула с цените на паркинг в Плевен 
05.01.2026 С еврото закрихме сивите скътани левове под дюшека
05.01.2026 Промени в заплащането на нощния труд
Още новини от Новини от Пловдив:
Азиатска вълна край Пловдив
08:56 / 05.01.2026
Много неприятно начало на деня за пловдивчанин в 5.20 часа днес
08:53 / 05.01.2026
Сигнал: Това ли е Европа?! Дъно. Вземете се в ръце!
08:37 / 05.01.2026
Пловдивчанка: Отказаха ми на две места
08:26 / 05.01.2026
Атанас Узунов: Старая се да прилагам това, на което ме научи съди...
08:10 / 05.01.2026
Клиент на дюнери: Не виждате нищо нередно?
17:18 / 04.01.2026

Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
20:30 / 03.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Отиде си великият Димитър Пенев!
България в еврозоната
Българин е убит от ултраси на ПАОК
