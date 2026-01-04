ЗАРЕЖДАНЕ...
|Клиент на дюнери: Не виждате нищо нередно?
"Сравнение на цените в "Alex Foods" преди и след еврото. На долната снимка, направена на 30.12.2025, "среден дюнер" струва 6.50лв/3.32€.
Горната снимка е направена на 01.01.2026 - същият артикул струва 6.85лв/3.50€. Докога ще продължава гаврата с народа?
Последните дни чета за масово поскъпване на цени в доста услуги, фитнеси и прочие".
