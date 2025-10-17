ЗАРЕЖДАНЕ...
Келеши хвърлят предмети по автомобили над Тунела
В публикацията се твърди, че група от четирима младежи умишлено хвърля камъни и други предмети по преминаващите автомобили. Авторът на видеата е пожелал анонимност, но в кадрите се виждат четирима младежи с качулки и тъмни дрехи, стоящи върху покрив от северната страна на Тунела. Според информацията, видеата са заснети на 16 октомври.
"Хвърлят стъкла и камъни по колите“, се посочва в текста към видеата.
Под публикацията десетки жители на Пловдив изразяват тревога и възмущение от поведението на младежите. Някои коментари сочат, че подобни инциденти се случват и на други места в града. Гражданите призовават компетентните органи да предприемат бързи мерки, за да се предотвратят инциденти.
