© В социалните мрежи се видео, което показва опасна проява на младежи в района на Тунела в Пловдив.



В публикацията се твърди, че група от четирима младежи умишлено хвърля камъни и други предмети по преминаващите автомобили. Авторът на видеата е пожелал анонимност, но в кадрите се виждат четирима младежи с качулки и тъмни дрехи, стоящи върху покрив от северната страна на Тунела. Според информацията, видеата са заснети на 16 октомври.



"Хвърлят стъкла и камъни по колите“, се посочва в текста към видеата.



Под публикацията десетки жители на Пловдив изразяват тревога и възмущение от поведението на младежите. Някои коментари сочат, че подобни инциденти се случват и на други места в града. Гражданите призовават компетентните органи да предприемат бързи мерки, за да се предотвратят инциденти.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.