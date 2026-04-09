Великден наближава и е хубаво да планирате пазаруването и доставките. С наближаването на Великден е важно да знаете кога магазините и куриерските услуги ще са на разположение. Ето актуалната информация :

Тази година "Лидл" ще е отворен както в петък и събота – от 7:30 сутринта до 21:30 вечерта, но на самия празник, 12 април, ще е затворен.

"Билла" обяви, че на 12 април 11-те магазина на веригата в Пловдив, както и всички останали в България, ще почиват, а в останалите празнични дни работното време е стандартно.

За всичките пет магазина на "Кауфланд" също има малки промени - на Разпети петък и Велика събота ще работи от 7:00 до 22:00, на самия Великден от 9:00 до 18:00, а на Светли понеделник от 8:00 до 22:00.

Metro 1 и Metro 2 в Пловдив също имат различни часове - на Велика събота отварят още в 6:00 и затварят в 21:00, на самия празник работят от 6:00 до 19:00, а на понеделник ще са отворени от 6:00 до 21:00.

Най-новият голям супермаркет в Пловдив - "Фантастико", на 11.04 ще работи от 07:30 до 21:00, а на 12.04 ще отвори врати от 09:00.

13-те магазина Т-Маркет в Пловдив ще работят със стандартно работно време. 3-те супермаркета в града на веригата "Лекси" също.

Куриерски фирми

Ако планирате да изпращате или получавате пратки, трябва да знаете, че Speedy ще приема пратки в петък със срок на доставка 14 април, но събота, неделя и понеделник е почивен ден.

Някои складове с обявено работно време ще обслужват клиенти с готови товарителници. Econt също ще е на пауза в събота, неделя и понеделник, а във вторник офисите и куриерите ще са отново на стандартен режим.

Планирайте пазаруването и пратките си навреме, за да си спестите бързане и опашки. Великден е за празнуване, а не за стрес по магазините и куриерските офиси.