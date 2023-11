Катастрофа затапи възлов участък до Пловдив

© I see you KAT Пловдив Катастрофа затапи колелото на изхода на "Голямоконарско шосе" посока AM "Tракия". Ударили са се ТИР и лек автомобил. Това съобщава шофьори в социалните мрежи един от най-редовните читатели на Plovdiv24.bg.



На място има екипи на полицията, които обработват ПТП-то по съответния ред. Няма пострадали.



Преминаването през участъка е става бавно. Шофирайте внимателно.