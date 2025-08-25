Катастрофа с моторист до прелез на бул. "Свобода" в Пловдив

© Снимка: Архив Моторист е бил ударен до прелеза при бул."Свобода" преди минути, научи Plovdiv24.bg. Лек автомобил е отнел предимството му и така се е стигнало да удара.



От пресцентъра на МВР допълниха, че двамата водачи са били тествани за алкохол, но пробите им са били отрицателни.



Спешна помощ уточниха за екипа ни, че сигнала е получен след 15 часа днес.



Медицински екип веднага е отишъл на място.



Мотористът е хоспитализиран в УМБАЛ "Св. Георги" и тепърва ще са установява какво е състоянието му.