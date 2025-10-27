ИЗПРАТИ НОВИНА
Картата на имотния пазар в Пловдив: Кои квартали печелят сърцата на купувачите?
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 08:40
©
Пловдив пази духа на античността, но и все по-уверено се превръща в един от най-желаните градове за живеене и инвестиция в страната. Атмосферата, която съчетава култура, природа и съвременен градски живот, привлича не само туристи, но и нови жители – семейства, студенти, млади професионалисти. Това ясно се отразява и върху пазара на имоти в града.

Според данни на Zimoti.com, интересът към покупка на жилище в Пловдив се запазва висок, като вниманието на купувачите е насочено предимно към няколко района. Данните на платформата показват ясно предпочитание към квартали, които съчетават добра локация, съвременна инфраструктура и спокойна среда.

"Тракия": Символ на новия градски ритъм

Кварталът "Тракия" се очертава като истински магнит за млади семейства и професионалисти, търсещи съвременно строителство, функционално жилищно пространство и удобства на пешеходно разстояние. Зелени площи, магазини, спортни зали и добри транспортни връзки го превръщат в притегателна зона с устойчив интерес. Средната цена в този район за обзаведено двустайно жилище е 133 000 евро.

Централната част и Старият град: История и престиж

Не отслабва интересът и към сърцето на Пловдив – районите около Центъра, Капана и Стария град. Освен че са символи на културната идентичност на града, тези части предлагат уникален архитектурен облик, уютни улички и оживен социален живот. Те са изборът на хора, които търсят атмосфера и естетика, но и добра инвестиционна стойност. Средната цена в центъра на Пловдив и Стария град за обзаведено двустайно жилище е 166 000 евро.

"Кючук Париж" и "Мараша": Хармония между уют и достъпност

Районите южно от центъра като "Кючук Париж" и "Мараша" предлагат баланс между спокойствие и бърз достъп до ключови зони на града. С комбинацията от инфраструктура и местен чар, остават предпочитани за тези, които ценят традиционната градска среда с удобства на една ръка разстояние. Средната цена в центъра в тези райони за обзаведено двустайно жилище е 139 000 евро.

"Смирненски" и "Беломорски": Потенциал за растеж

"Смирненски" се налага като квартал с модерна визия. Добрата свързаност с останалите райони, както и наличието на зелени зони, образователни и здравни институции, го правят логичен избор за дългосрочно живеене. "Беломорски", от своя страна, привлича внимание със сравнително новия си жилищен фонд и усещането за подредена и по-спокойна среда. Средната цена за районите "Смирненски" и "Беломорски" за обзаведено двустайно жилище е 148 000 евро.

Ако обмисляте покупка на жилище в Пловдив, разгледайте предложения в различните райони директно в Zimoti.com – платформата, която ви помага да откриете вашия нов дом.







