Капитанът на България по минифутбол бе осъден днес в Пловдив

© Facebook Капитанът на националния отбор на България по минифутбол, който е и полицай - Тодор Малинов, се призна за виновен и получи условна присъда, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Според обвинителния акт на 17.04.2024 г. в на ул. "Димитър Талев“ в квартал "Кючук Париж" при управление своя лек автомобил "Додж Чарджер“ Малинов е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на пешеходеца Витко Русинов.



Русинов е починал от раните си на 13.06.2024 г.



Преди заседанието роднините на Малинов се опитаха да попречат на журналистите да влязат в залата под претекст, че то е при закрити врати.



В залата днес представителят на Окръжна прокуратура изложи фактическата обстановка и пожела наказанието да бъде в превес на смекчаващите вина обстоятелства. Мъжът е с дълъг стаж в полицията и има много спортни постижения в сферата на мини футбола.



От своя страна, защитата на обвиняемия разясни, че веднага след инцидента Малинов е позвънил на 112 и е сигнализирал.



Той се е интересувал от здравословното състояние на пострадалия и искрено съжалявал за случилото се.



Малинов се призна за виновен и прие всички факти и обстоятелства написани в обвинителния акт.



Съдът прецени, че наказанието, което Малинов трябва да получи след редукцията е 2 години условно лишаване от свобода с 4 години изпитател срок.



Книжката на Малинов ще бъде отнета в срок от 2 години. Мъжът трябва да плати разноските по делото, които са близо 4000 лева. Решението на Окръжен съд Пловдив не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок.