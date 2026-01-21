ЗАРЕЖДАНЕ...
|Капитана сключи споразумение с Районна прокуратура Пловдив, размина му се
Вчера подсъдимия Райчинов е сключил споразумение с Районна прокуратура Пловдив и е получил условно наказание в размер на 1 година и половина с изпитател срок от 4 години. Мъжът е с отнеса книжка в период от година и 10 месеца.
Припомняме, че синът на пострадалата се свърза с екипа на медията ни, за да разкаже за фаталния инцидент.
"Пиян шофьор с 3.31 промила алкохол в кръвта прегази майка ми, която впоследствие е със счупен 12-ти торакален прешлен и разкъсани тъкани в областта на кръста. Умолявам ви да дадете гласност на случая. Всичко това се случва след празненство по повод първата годинка на сина ми и неговото кръщене.
Един страхотен празник, с много усмихнати и добри хора. А завърши с този нелеп инцидент.",сподели той тогава.
Според обвинителния акт Райчинов е причинил по непредпазливост средна телесна повреда - счупване на прешлен жената. Деянието бе извършено в пияно състояние, а водачът бе отказал да бъде тестван за употреба на наркотични вещества.
Близо 2 години мъжът бе с мярка "парична гаранция" в размер на 2000 лева.
