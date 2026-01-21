ИЗПРАТИ НОВИНА
Капитана сключи споразумение с Районна прокуратура Пловдив, размина му се
Автор: Ивет Калчишкова 17:03
© Plovdiv24.bg
Иван Райчинов-Капитана, който на 20 април 2024 блъсна жена на паркинга на ресторант "Южен полъх" под въздействието на 3,31 промила алкохол в кръвта, получи своята присъда, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Вчера подсъдимия Райчинов е сключил споразумение с Районна прокуратура Пловдив и е получил условно наказание в размер на 1 година и половина с изпитател срок от 4 години. Мъжът е с отнеса книжка в период от година и 10 месеца.

Припомняме, че синът на пострадалата се свърза с екипа на медията ни, за да разкаже за фаталния инцидент. 

"Пиян шофьор с 3.31 промила алкохол в кръвта прегази майка ми, която впоследствие е със счупен 12-ти торакален прешлен и разкъсани тъкани в областта на кръста. Умолявам ви да дадете гласност на случая. Всичко това се случва след празненство по повод първата годинка на сина ми и неговото кръщене.

Един страхотен празник, с много усмихнати и добри хора. А завърши с този нелеп инцидент.",сподели той тогава. 

Според обвинителния акт Райчинов е причинил по непредпазливост средна телесна повреда - счупване на прешлен жената. Деянието бе извършено в пияно състояние, а водачът бе отказал да бъде тестван за употреба на наркотични вещества.

Близо 2 години мъжът бе с мярка "парична гаранция" в размер на 2000 лева. 


