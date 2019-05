"Капана Фест" започва, ето пълната програма

© Един от най-големите фестивали в страната, "Капана Фест", започва след броени дни, концертите са силни по традиция и сме сигурни, че меломаните вече нямат търпение. Тази година фестивалът ще предложи две главни сцени.



Сцена Soul City е кръстена на следващия грандиозен проект на същите организатори: Soul City Festival, който ще замести есенния "Капана Фест" и ще се случи на Бунарджика от 13 до 15 септември. Тази сцена е посветена на функи, соул и R&B ритмите и ще е на мястото на традиционната рок сцена на феста на ул. Е. Георгиев.



Музикалният петък започва с магията на R&B, създадена от Dorothy Takev и страхотния ѝ live band, продължава на соул и рок вълна с перфекционистите от Pola BAND и кулминира в иновативното соулфул поп звучене от новия албум на Preyah.



Съботата стартира със сливането на фънк, рок, блус, суинг, ска и балкански етно мотиви чието име е Acoustic Corporation, изригва в неповторим ритъм и груув с бийтмейкърите The Innkeepers и фънк-машините The Bedlam Club и ни изстрелва право в космоса с пришълците от втората главна сцена Kottarashky & The Rain Dogs Feat. легендата Конрад Хъруиг.



Неделята зазвучава с автентичния авторски хибрид от жанрове на The Lefties, продължава с лъвски пай надъхващ рок от британците LEONTAS и накрая подправя цялото изживяване с неповторимия музикален вкус на Merudia, гарниран с реге и още звучни неща, които извират право от родните ни корени.



От сцена "Пиринско ледено" (ул. "Златарска", на паркинга на Халите) ще се леe джаз, етно и алтернативнa музикална магия, сътворена от виртуозни музиканти от България, Германия, Франция и САЩ.



Днес потегляме към звездите със Space Kadillak, спираме за доза безупречен френски джаз в далечната, но толкова близка галактика на Frédéric Viale Trio и продължаваме към музикалната Свръхнова Romaneno Project, в която циганската музика достига нови висоти в джаз аранжиментите на Мишо Йосифов.



В събота приказката започва с Tales from Bulgaria – The Medium Band и жанровете се преплитат с експериментаторите от Германия MND TRCK!



В неделя се потапяме в свръхестествено изживяване с хипнотизаторите IRFAN, а голямата точка на програмата поставя митичният звяр Sky White Tiger от САЩ, който не подлежи на определение, но трябва да се види.



Да, тази сцена ще се помни дълго!



Сцена "Пиринско ледено"



Петък / 31.05



19:30 Space Kadillak е проект с музика на китариста Александър Логозаров, към когото се присъединяват Михаил Йосифов (тромпет), Михаил Иванов (бас) и Стефан Горанов (барабани). Преди да напише музиката Александър стартира с идея за звук – суров, но динамичен китарен саунд, вдъхновен от 60-тарския рокендрол, смесен с по-акустична ритъм секция с контрабас и малък сет барабани. Михаил Йосифов се превъплъщава в “певеца" на групата, внасяйки лирика и блажена бибоп лудост. Вплели тези енергии, Space Kadillak съумяват да са едновременно силни и нежни, диви и меланхолични, но най-вече свободни да импровизират и да се следват един друг, така, както повелява Негово Величество Джазът.



20:30 Frederic Viale Trio (FR) Фредерик Виал е френски акордеонист, роден в Кан. Учи акордеон при Люсиен Галиано, бащата на Ричард Галиано, от когото получава познанията си в музиката. Работил е с музиканти като Andre Ceccarelli,Jean-Pierre Como, Jean-Yves Candela, Jean-Marie Ecay и др. Зад гърба си има 5 албума, последният "Pars en thèse Jazz", излиза тази година. Творчеството му е силно повлияно от френската и бразилската музика, както и от тангото.



Ще го чуем на сцена Пиринско Ледено, заедно с Thomas Cordogli (бас) и Felix Joveniaux (барабани).



21:45 Romaneno Project Когато най-големите ромски музиканти срещнат най-големите джазмени се случва взрив. И неговото име е Romaneno Project. Защо? Заради музиката. За да споделят това, което умеят най-добре. За да излъчат уникалния си заряд и да убедят дори и най-върлия противник на еклектиката, че комбинацията между циганска музика и джаз е не просто възможна, а взривяващо добра. В петък вечер ще ни представят авторски композиции, песни на Шабан Байрамович, определян като бащата на циганската музика, и традиционен ромски фолклор в джазовите аранжименти на Мишо Йосифов. Те са: Нено Илиев (вокал, акордеон), Михаил Йосифов (тромпет), Велислав Стоянов (тромбон), Ангел Демирев (китара), Васил Спасов (пиано), Борис Таслев (бас), Атанас Попов (барабани).



Събота / 01.06



19:30 Tales from Bulgaria е най- новият проект на композитора и тромбонист Георги Корназов с участието на някои от няй-ярките джаз светила у нас: Георги Корназов (тромбон), Димитър Льолев (алт саксофон), Любомир Цанев (пиано), Михаил Иванов (контрабас), Атанас Попов (барабaни). В събота ще тръгнем с тях на едно музикално пътешествие през различни емоционални състояния, за да стигнем по-близо до себе си.



20:30 MND TRCK имат зад гърба си години на най-оживените сцени в Германия. Те са колектив от единомишленици, които обожават да втъкават най-различни жанрове в майсторското си плетиво, съчетало нишките на миналото, настоящето и бъдещето на звука. То е бунтарско като седемдесетарски фънк, земно като соул, многолико и многогласно като R&B и свободно като джаз. На Капана Фест ще ни представят изумителна музикална картина, допълнена с нови и още по пъстри краски от: Adino Binondo (сакс), Jan Schimmelpfennig (барабани), Кирил Зафиров (тромбон), Max Wehner (тромбон), Robin Heimann (бас) и Ruben Philipp (клавир).



Неделя / 02.06



19:30 Музиката на IRFAN изследва изгубеното в пластовете на времето универсално музикално наследство. Хипнотични вокали и омагьосващи мелодии и ритми са познатият почерк на групата, повлиян от сакралните и фолклорни музикални традиции на Балканите, Анатолия, Близкия Изток, както и от музикалното и духовно наследство на Византия, Средновековна Европа и античния средиземноморски свят. На 2 юни, от 19:30 ч. ще чуем творби от новия им албум Roots (2018 г.), както и музика от предишните им албуми.



21:00 Sky White Tiger (USA) Виртуозния сайк-поп проект от Бруклин, Ню Йорк, Sky White Tiger е дело на брилянтния Луис Шуадрън: мултиинструменталист, продуцент и фронтмен, свирил рамо до рамо с легенди като Дейвид Бауи и Рейдиохед. Тази година Луис се завръща в България, за да ни покани отново в своята кибер-вселена на границата между реалността и фантазията.



Петък / 31.05



19:30 Dorothy Takev ще ни зарадва с авторска музика с акцент върху последния ѝ албум Ultra Violet, записан в колаборация с Kay Be. Ще я придружава страхотният ѝ лайв бенд: Антон Пиперов (бас и програминг), Росен Ватев (барабани), Денис Попстоев (синтове и саксофон).



20:30 Pola Band, или Пола Кутманова (вокали), Ангел Дюлгеров (китара), Христо Минчев (бас) и Младен Димитров (барабани, събират общата си страст по разпознаваемия саунд на 70-те и я трансформират в модерен музикален проект с една основна цел – да поднесат превъзходна музика и така търсения и нужен рокендрол цвят на българската музикалната сцена. На Капана Фест ще ни представят най-новия си албум.



21:45 Preyah и виртуозният ѝ лайв бенд представят промо на дебютния си албум, в който R&B, соул и поп се сливат във великолепна метаморфоза. Със сигурност имат с какво да ни изненадат!



Събота / 01.06



19:00 Acoustic Corporation e фюжън банда от любимия ни роден Пловдив. В Музиката им се преплитат стилове като реге, ска, суинг, фънк, рок и балканско етно. На Капана Фест ще ги слушаме в състав: Иво Матеев (вокали, китари, укулеле), Александър Михайлов (алт саксофон, кавал), Венелин Георгиев (тенор саксофон), Георги Узунов (бас китара), Владислав Христов (ударни, перкусии).



20:15 The Innkeepers & The Bedlam Club The Innkeepers е колектив от диджеи и бийтмейкъри, които изпълняват на живо на грамофони, семплър и дръм машина авторска продукция, гравитираща около трип хоп и джаз хоп жанровете. Добре познатите The Bedlam Club пък свирят фънк със свой собствен уникален почерк. На сцената на "Капана Фест" двете банди ще излязат заедно с изцяло нов проект, в който бийтовете и скречовете ще се съчетаят с фънка и музицирането - един истински лайв хип хоп бенд!



21:45 Kottarashky & The Rain Dogs, Feat. Conrad Herwig (USA) Сигурни сме, че няма ценител на качествената българска музика, който да не е слушал с удоволствие Никола Груев, още известен като Kottarashky, и магьосниците The Rain Dogs. Специалитетът им е умелото миксиране на балкански бийтове с електронни, хип-хоп и джаз елементи, а ние нямаме никакво, ама никакво търпение да видим какво музикално чудо ще се случи, когато до тях застане не друг, а огромният Конрад Хъруиг – световноизвестен тромпетист и жива джаз легенда, свирил със САМИЯ Майлс Дейвис и още много титани като Франк Синатра!



Неделя / 02.06



19:00 The Lefties определят стила си като "experimental alternative drama rock“, от което става ясно, че на Капана Фест ще ни връхлетят с драматично изпълнение, от което ще настръхнем.



20:00 LEONTAS (UK) е британско рок дуо, родено в Лондон. Двамата чудовищни музиканти, замесени в раждането му, се стремят към нечовешки звук и силна социална и гражданска позиция, изразена в текстовете им. Тяхната музика е взривяващ микс от зверски китарени рифове, мелодични вокали и честни думи.



21:00 Merudia С Мерудия пътешестваме из сънища, в които летим. И все пак музиката извира от корена, не само на Ямайското реге, но и на нашите родни традиции. Предпочитат да цитират предимно себе си. Държат на думите и ги подбират внимателно. Нямаме търпение да чуем техните уникални думи и ноти.