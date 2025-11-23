ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кампания с призив да спрем мълчанието за насилието над жени и уязвими групи в Пловдив
Подписвайки се, заявявате подкрепа за изложените в писмото искания и препоръки (по-долу). Подписи ще бъдат събирани и физически като част от кампанията и шествието, което ще се проведе на 25.11.2025 г.
"Смелостта да говорим е първата стъпка към промяната. Гласът ни има сила – да прекъсне мълчанието, да промени нагласи, да спаси животи", казват организаторите пред камерата на Plovdiv24.bg. И допълват:
Кампанията "Смелостта да говорим“ е нашият общ призив да спрем мълчанието за насилието над жени и уязвими групи в Пловдив. Ще говорим!Говорим, защото насилието не започва с удар — то започва с мълчание, неравенство и страх.Говорим, защото всяка форма на насилие има причина, и тя често е в несправедливостта – в бедността, в зависимостите, в ролите, които ни налагат, в предразсъдъците, в разделението на "ние“ и "те“.Говорим, защото искаме държава, която защитава, а не подминава.
В България всяка година десетки жени губят живота си в резултат на домашно и партньорско насилие. От началото на 2025 г. редица неправителствени организации и медии сигнализират за поне 20 случая на убийства на жени от техни партньори, съпрузи или близки.
Това не са просто трагедии - това са предотвратими престъпления, които показват системен срив в защитата на жените и липса на реакция от страна на институциите.
Насилието в българското общество е ежедневие, а не случайност. То е резултат от дълбоки неравенства, страх и бездействие. И не може да бъде спряно единствено с наказания за извършителите.
За да има промяна, са нужни не само нови закони, но и политическа воля, която идва от състраданието, солидарността и човечността на народните представители и на изпълнителната власт. Ние призоваваме всички хора с власт в България да разпознаят причините за системното насилие във всички сфери на живота и да действат върху тези причини, а не само върху последствията от вече извършено насилие.
Повече може да видите в нашето видео!
