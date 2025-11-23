ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Кампания с призив да спрем мълчанието за насилието над жени и уязвими групи в Пловдив
Автор: Силвия Станева 14:17Коментари (0)535
© Plovdiv24.bg
виж галерията
В Пловдив е организирана подписка в подкрепа на реални мерки и прилагане на законите срещу насилието над жени и уязвими групи в България, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Подписвайки се, заявявате подкрепа за изложените в писмото искания и препоръки (по-долу). Подписи ще бъдат събирани и физически като част от кампанията и шествието, което ще се проведе на 25.11.2025 г.

"Смелостта да говорим е първата стъпка към промяната. Гласът ни има сила – да прекъсне мълчанието, да промени нагласи, да спаси животи", казват организаторите пред камерата на Plovdiv24.bg. И допълват:

Кампанията "Смелостта да говорим“ е нашият общ призив да спрем мълчанието за насилието над жени и уязвими групи в Пловдив. Ще говорим!Говорим, защото насилието не започва с удар — то започва с мълчание, неравенство и страх.Говорим, защото всяка форма на насилие има причина, и тя често е в несправедливостта – в бедността, в зависимостите, в ролите, които ни налагат, в предразсъдъците, в разделението на "ние“ и "те“.Говорим, защото искаме държава, която защитава, а не подминава.

В България всяка година десетки жени губят живота си в резултат на домашно и партньорско насилие. От началото на 2025 г. редица неправителствени организации и медии сигнализират за поне 20 случая на убийства на жени от техни партньори, съпрузи или близки.

Това не са просто трагедии - това са предотвратими престъпления, които показват системен срив в защитата на жените и липса на реакция от страна на институциите.

Насилието в българското общество е ежедневие, а не случайност. То е резултат от дълбоки неравенства, страх и бездействие. И не може да бъде спряно единствено с наказания за извършителите.

За да има промяна, са нужни не само нови закони, но и политическа воля, която идва от състраданието, солидарността и човечността на народните представители и на изпълнителната власт. Ние призоваваме всички хора с власт в България да разпознаят причините за системното насилие във всички сфери на живота и да действат върху тези причини, а не само върху последствията от вече извършено насилие.

Повече може да видите в нашето видео!








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Впечатляващ успех на благотворителна кампания в Пловдив
10:37 / 23.11.2025
Киномания продължава с пълна сила в Пловдив
10:31 / 23.11.2025
Район "Северен" в Пловдив се включва в национална инициатива
09:12 / 23.11.2025
Голяма част от Пловдив остава без вода в неделя
09:03 / 23.11.2025
Хиляди изпълниха Главната на Пловдив дори след залез слънце
19:57 / 22.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят с...
16:09 / 22.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Войната в Украйна
Дефиле на младото вино 2025 г.
Борба за почистването на Пловдив
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: