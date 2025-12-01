Кампания показва отпечатъци от стъпки на изчезващи животни

© Кампанията "Следи от изчезване“ достигна своята последна спирка за 2025 година, а именно Пловдив. Пътуващата експозиция, която представя реалистични отливки на отпечатъци от стъпки на изчезващи животни, ще може да бъде посетена до 15 декември в сградата на Регионален природонаучен музей, като експозицията ще очаква жители и гости на града от понеделник до неделя между 09:00-17:00 ч.



След големия интерес към кампанията, стартирала през 2024 година, организаторите планират продължение на вдъхновяващата изложба, което през 2025 г. премина през Велико Търново, Белене, Варна, Стара Загора и Русе, за да стигне то финалната си локация за тази година – Пловдив.



Експозицията вече е гостувала в древния град, но се връща тук и тази година, за да зарадва многото посетители, нетърпеливи не само да разгледат интригуващите отпечатъци, но и да се запознаят с идеята на кампанията.



А откъде тръгва идеята?



В миналото родните планини са били обитавани от животни, които днес трудно бихме си представили да видим извън зоологическата градина. Такива са например еленът лопатар, рисът и муфлонът – животни, чиито следи бавно, но необратимо изчезват от земите на Родопите. Именно затова кампанията “Следи от изчезване" цели да отрази гласовете на изчезващите животни в българските планини и да вдъхнови все повече усилия за опазване на местообитанията на някои от най-застрашените животински видове в нашата страна.



С кампанията отново се отправя сърдечен призив за подкрепа, привличайки вниманието на обществеността към проблема с изчезващите диви животни в страната и насърчавайки хората в България да спомогнат за запазването на местообитанията на застрашените видове.



В центъра на изложбата са детайлни отливки на стъпки от застрашени животни, пресъздадени с помощта на биоразградими материали. Всеки отпечатък разказва история – не само за самия вид, но и за начина, по който човешката дейност променя техните хабитати. Тази година към познатите вече отпечатъци на кафява мечка, зубър, див кон, вълк и дива коза, се присъединяват нови пет: муфлон, елен лопатар, рис, ловен сокол и лешояд.



Какво вдъхновява кампанията? Все повече видове, като видрата, дивата котка, златката, са на прага на изчезването си, а страниците на Червената книга на България бавно, но сигурно се увеличават. Част от причините за загубата на биоразнообразието на родните планини се крие в бързо развиващата се инфраструктура, която нарушава естествените природни процеси и вреди на натуралните хабитати на горските обитатели. Историята ни дава не малко примери за това как само в рамките на сто години животинските видове могат да бъдат доведени до ръба на изчезването.



Като част от кампанията, през ноември 2024 г. в парк "Клептуза“ във Велинград бяха засадени 30 върби, които да подпомагат възстановяването на естествения хабитат. Те не само допринасят за красотата на парка, но и играят важна роля във формирането на местообитания, защитени от НАТУРА 2000, като осигуряват подслон за гнездене и хранене на редица защитени видове, сред които авлиги, синигери, кълвачи и други насекомоядни птици.



В допълнение към инициативата, уебсайтът https://sledi.velingradvoda.bg/ дава ценна информация за застрашени животински видове и съвети как всеки би могъл да допринесе за опазването на местообитанията им. Следите на планинските обитатели са съпроводени от аудиозаписи, които допълнително одухотворяват историите им.



“Следи от изчезване" продължава да търси нови начини да вдъхновява действия към опазването на дивата природа на България. Регионалният природонаучен музей е важна локация в тази важна мисия – там, където следите не изчезват, а оставят следа в съзнанието.