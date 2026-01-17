ЗАРЕЖДАНЕ...
|Камера ще лови "замърсители" в Пловдив
Тя е категорична, че администрацията на района ще бъде безкомпромисни към нарушителите и ще работи в няколко посоки.
"Ще провеждаме информационни кампании за правилното изхвърляне на отпадъци, ще настояваме за подобряване услугата на сметопочистването, ще съдействаме за налага на санкции.
Получаваме и сигнали от граждани за изхвърляне на строителни отпадъци. Ще направим всичко възможно нарушителите да бъдат идентифицирани.", каза още тя.
По думите й много скоро ще заработи камера, която ще следи за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци срещу входа на МГ "Акад. Кирил Попов“. На това място регулярно се образуват сметища от депониране на едрогабаритни отпадъци.
Тя апелира гражданите да подават сигнали за нарушители, нерегламентирани сметища и други нередности на имейл:
signali_zapaden@zapaden.plovdiv.bg
Сигналите трябва да бъдат придружени със снимки, с видими регистрационни номера на автомобили (ако има такива), дата и час и адрес.
Най-често източникът на замърсяване са едрогабаритни отпадъци - от мебели, строителни дейности и др.
Гражданите могат да се обадят на тел.: 032/675 817 за организиране на извозване или ги изнесете до контейнерите в деня, в който се събират от ОП "Чистота“, по следния график:
- Понеделник: зоната около Зеленчуковия пазар срещу Спортния диспансер
- Вторник: Нов Смирненски (от ул. "Царевец“ до кв. "Прослав“)
- Сряда и четвъртък: кв. "Прослав“
- Петък: Стар Смирненски (от бул. "Копривщица“ до ул. "Царевец“)
