© виж галерията Завърши цялостният ремонт на паркинга на ул."Лозарска" с номера 73-75 в квартал "Коматево“. Така пространството, което беше едно кално петно, се превърна във функционално и приветливо място, съобщи кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев.



Обособени са 35 паркоместа, положена е и нова асфалтова настилка. Подменени са и тротоарите с нови плочки, обновени са бордюрите, както и зелените площи в района. Общата квадратура на паркинга и положената асфалтова пътна настилка е близо 1100 квадратни метра.



"Това е поредното подобно пространство, което успяхме да облагородим. Продължаваме с работата по обновяването на паркинги и вътреши улици в "Южен““, увери кметът Атанас Кунчев.