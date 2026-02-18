ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Калин Сърменов с вълнуваща среща в Пловдив
Събитието премина при изключителен интерес и в изключително топла атмосфера. Сърменов сподели от първо лице своя творчески път, професионалните предизвикателства, които е срещал през годините, както и вълнуващи моменти от работата си в театъра и киното.
Той разкри пред публиката как се изгражда една роля, какво се случва зад сцената и какво означава отдадеността към изкуството.
Присъстващите имаха възможност да зададат своите въпроси и да чуят лични истории, вдъхновяващи примери и ценни съвети, насочени към младите хора, които мечтаят за сцената.
Официални гости на събитието бяха:
• Вицеконсулът на Република Турция в Пловдив – г-жа Гюлсевим Шеремет
• Заместник-кметът на район "Централен“, отговарящ за културата – Мария Колева
Тяхното присъствие подчерта значимостта на инициативата и ролята на читалището като активен културен и обществен център в града.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив арестуваха Ашим Асан
17:26 / 18.02.2026
Коментирайте този клип от Пловдив: Нарушение има, но има и нещо д...
19:57 / 18.02.2026
Оставки в ОКТ Пловдив!
14:59 / 18.02.2026
В Пловдив искат да се сложи край на частния градски транспорт
13:19 / 18.02.2026
Семейство бедства в Пловдив в невиждана мизерия
15:52 / 18.02.2026
Много прости хора има: Шофьорка получи неприятно съобщение
19:26 / 18.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
09:00 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS