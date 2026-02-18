Калин Сърменов с вълнуваща среща в Пловдив

© Днес в НЧ "Мустафа Кемал Ататюрк – 2003“ в Пловдив се проведе вдъхновяваща среща с един от най-разпознаваемите български актьори – Калин Сърменов.



Събитието премина при изключителен интерес и в изключително топла атмосфера. Сърменов сподели от първо лице своя творчески път, професионалните предизвикателства, които е срещал през годините, както и вълнуващи моменти от работата си в театъра и киното.



Той разкри пред публиката как се изгражда една роля, какво се случва зад сцената и какво означава отдадеността към изкуството.



Присъстващите имаха възможност да зададат своите въпроси и да чуят лични истории, вдъхновяващи примери и ценни съвети, насочени към младите хора, които мечтаят за сцената.



Официални гости на събитието бяха:



• Вицеконсулът на Република Турция в Пловдив – г-жа Гюлсевим Шеремет



• Заместник-кметът на район "Централен“, отговарящ за културата – Мария Колева



Тяхното присъствие подчерта значимостта на инициативата и ролята на читалището като активен културен и обществен център в града.