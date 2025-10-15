© Фокус виж галерията Студенти от Техническия университет имат възможност да започнат кариерното си развитие още по време на обучението си, благодарение на стажантски програми в компании като TM Inox – търговската марка на "Томика – Метал“, която произвежда и изнася съоръжения от неръждаема стомана за различни индустрии по целия свят.



Петя Петрова, студентка в четвърти курс специалност "Авиационно инженерство“, сподели пред репортер на Plovdiv24.



"Фирмата предлага голяма гъвкавост. Работя в часове, които ми позволяват да ходя на работа и лекции без притеснения. Дават ми реална възможност за работа – работя с истински клиенти и управлявам собствени оферти и проекти.“



Петрова започва като стажант във фирмата преди две години, след като се запознава с дейността ѝ на университетски форум и решава да кандидатства.



Василена Воденичарова, специалист "Човешки ресурси“ в TM Inox, обясни, че компанията посещава университета всеки семестър и успява да привлече много млади таланти.



"Предлагаме на студентите да се запознаят с работния процес както в инженерните, така и в производствените звена. През учебната година не предлагаме стажантски програми, тъй като не искаме студентите да се разпокъсват между работа и учене. За нас образованието е приоритет, затова даваме възможност лятото да идват на платен стаж при нас“, добави тя.



Ина Хъшова, също студентка в Техническия университет, сподели, че университетските форуми са ѝ помогнали още след завършване на втори курс да кандидатства в желаната компания.



Двете студентки съветват бъдещите студенти:



"Да кандидатстват смело на всичко, което им харесва и да се възползват от възможностите, които университетът предлага.“



Припомняме, че форумът "Дни на кариерата" се организира всяка есен, в началото на академичната година по инициатива на Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София. Това е 19-то поред издание на изложението, което ще се проведе в три последователни дни в ТУ-София, Филиала в Пловдив и Факултет и колеж-Сливен.