Какво ни очаква на "Синелибри", слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фокус Кино-литературният фестивал "Синелибри" и тази есен предлага обилие от изкусителни премиери. Между 17 октомври и 2 ноември пловдивската публика ще има достъп до превъзходни литературни адаптации за голям екран, отличени на най-авторитетните световни филмови форуми.



Днес наш гост ще бъде Анна Лазарова, от организаторите на кинолитературния фестивал, за да ни открехне завесата и да ни разкаже кои са филмите, които ще може да видим тук.



Във втората част от предаването ни ще разберете повече за най-новата инициатива на Природонаучен музей в Пловдив. Ще разговаряме с Ивона Асенова, уредник в музея.



