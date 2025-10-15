ЗАРЕЖДАНЕ...
|Каква нова магия сътворява ансамбъл "Тракия" - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Ще ви разкажем още и за първата и единствена група за синхнронно пеене и танци с жестов превод "Жестим", която празнува 30 години в Пловдив. На гости ни е Мария Атанасова, ръководител и създател на групата.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
