Каква нова магия сътворява ансамбъл "Тракия" - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Ще поговорим за една нова магия, която сътворява ансамбъл "Тракия". Вдъхновението идва от поречието на река Марица. Какво стои зад проекта "Край Марица" ще ни разкаже доц. д-р Димо Енев главен балетмайстор в ансамбъла.



Ще ви разкажем още и за първата и единствена група за синхнронно пеене и танци с жестов превод "Жестим", която празнува 30 години в Пловдив. На гости ни е Мария Атанасова, ръководител и създател на групата.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.