И днешния ден не мина без катастрофа в Пловдив, предава Plovdiv24.bg. Поредният инцидент в града под тепетата е станал в кръговото кръстовище на панаира.



"Тежка катастрофа! Два мерцедеса се сблъскаха на кръговото на панаира", съобщи читател на медията ни, който е минал през мястото на произшествието.



Към момента няма данни за сериозно пострадали хора, а единствено за материални щети. Причината за сблъсъка най-вероятно е отнемане на предимство.