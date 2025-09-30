ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Как успяха да се ударят точно на това място в Пловдив?
"Тежка катастрофа! Два мерцедеса се сблъскаха на кръговото на панаира", съобщи читател на медията ни, който е минал през мястото на произшествието.
Към момента няма данни за сериозно пострадали хора, а единствено за материални щети. Причината за сблъсъка най-вероятно е отнемане на предимство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Скандално! След Темелков още три оставки в Община Пловдив
15:21 / 30.09.2025
Кметът отговори за препълнените кофи с боклук из целия Пловдив
14:58 / 30.09.2025
Изгорялата кола в Пловдив е пламнала след рискови маневри от 16-г...
12:50 / 30.09.2025
Пловдив №1 по финансиране за култура
12:15 / 30.09.2025
30 прободни рани, убийство от гняв и дългогодишни конфликти остав...
11:10 / 30.09.2025
Уволниха шефа на Първо районно заради "злоупотреба с власт и дове...
09:44 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS