Пловдивската народна библиотека "Иван Вазов" реализира проект за опазване и популяризиране на културното си наследство. Другата основна цел на проекта е извеждане на това културно наследство извън пределите на библиотеката. Какви са дейностите, които ще се извършват в рамките на този проект ще ни разкаже в предаванетопоглавният библиотекар на НБ “Иван Вазов“ Васка Тонова.Талантливите момичета от Девическа хорова формация "Евмолпея" отново получиха покана за участие в официалната програма за международни прояви, отбелязваща Националния празник на България – 3-ти март и в традиционната манифестация "ХХII Българияда във Войводина 2026" – Нови Сад. Тази година честваме 147-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Сърбия. За предстоящите им изяви ще ни разкаже артмениджърът на формацията Ганка Янкова.