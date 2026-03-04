Сподели close
Пловдивската народна библиотека "Иван Вазов" реализира проект за опазване и популяризиране на културното си наследство. Другата основна цел на проекта е извеждане на това културно наследство извън пределите на библиотеката. Какви са дейностите, които ще се извършват в рамките на този проект ще ни разкаже в предаването "Цветовете на Пловддив" по Радио "Фокус" главният библиотекар на НБ “Иван Вазов“ Васка Тонова.

И още: Талантливите момичета от Девическа хорова формация "Евмолпея" отново получиха покана за участие в официалната програма за международни прояви, отбелязваща Националния празник на България – 3-ти март и в традиционната манифестация "ХХII Българияда във Войводина 2026" – Нови Сад. Тази година честваме 147-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Сърбия. За предстоящите им изяви ще ни разкаже артмениджърът на формацията Ганка Янкова.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 