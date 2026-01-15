ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кадър от Пловдив е номиниран за европейски прокурор от България
Решението е на специалната комисия, назначена от министъра на правосъдието Георги Георгиев и председателствана от заместник-министър Стоян Лазаров. Вчера комисията изслуша всички явили се кандидати за поста – общо шестима.
Димитър Беличев е европейски делегиран прокурор и прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив. Михаела Райдовска също е европейски делегиран прокурор и прокурор от Софийска градска прокуратура. Пламен Петков е прокурор в Софийска районна прокуратура.
След публичното изслушване на кандидатите комисията смята, че тримата са се представили най-убедително и в най-голяма степен отговарят на изискванията за европейски прокурор. Комисията не класира номинираните, а ги подрежда по азбучен ред.
Имената им са изпратени на министъра на правосъдието, който ги внася за одобрение от Министерския съвет. След това трите кандидатури се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат. Очаква се новият мандат да започне в края на юли тази година.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Проф. Георги Рачев с лоша прогноза дори и за Пловдив
09:00 / 16.01.2026
Съветници: Има ли контрол общината върху състоянието на мостовете...
08:44 / 16.01.2026
Приемат бъдещи инженери и икономисти с ДЗИ по математика
18:05 / 15.01.2026
Пламен Панов, зам.-кмет: Пловдив проправи пътя, по който други бъ...
07:09 / 16.01.2026
Фалшиви 20 евро засечени на сергии в Пловдив, прокуратурата се са...
16:34 / 15.01.2026
Пловдив с рекорден брой сделки на имотния пазар за последните 18 ...
16:00 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS