|Извънредно свикаха Областния кризисен щаб в Пловдив
"Целта на днешния кризисен щаб е да направим преглед на готовността и силите за действия, така че да се гарантира безопасността на хората и да се ограничат последиците върху инфраструктурата. Необходимо е да видим какви са превантивните дейности, дали има критични участъци по поречията на реките, какви са нивата на язовирите, както и какви сили и средства могат да бъдат мобилизирани при необходимост“, заяви проф. Янчева.
Директорът на РДПБЗН–Пловдив ст. комисар Васил Димов предупреди, че стойностите на валежите на 2 и 3 октомври – макар и само в отделни райони – са достигнали 113 l/m², което е значително над нормата. По думите му нивата на реките са все още ниски, но има превлажнени почви, което увеличава риска от наводнения.
По време на заседанието директорът на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ Васил Узунов увери, че въпреки обилните валежи през първите дни на октомври, нивата на реките и язовирите са далеч от критичната точка и няма опасност за населените места.
По данни на представителите на "НЕК“ нивото на язовирите заради дъжда през последните дни се повишава, но водата в тях е малко над 50% от общите им обеми.
Управителят на "Напоителни системи“ ЕАД, клон "Марица“ инж. Костадин Чолаков докладва за състоянието на дигите на реките, като се следят нивата най-вече на Стряма и Марица, за които има потенциален риск в настоящата обстановка.
Директорът на Областно пътно управление инж. Петър Попов информира за състоянието на планинските проходи и пътната инфраструктура, като подчерта, че няма критични участъци.
Заместник-директорът на ОДМВР–Пловдив комисар Пламен Иванов подчерта, че службите на полицията са в готовност за реакция при необходимост от ограничаване на движението по определени пътни участъци или улици в населените места, както и за предприемане на действия по евакуация и охрана.
Областният управител призова всички членове на щаба да поддържат постоянна комуникация и да бъдат в готовност за реакция. "Въпреки че към момента няма критични нива на водите, превантивните действия остават приоритет за всички институции и местната власт“, подчерта проф. Янчева.
В заседанието на щаба участваха също заместник-областните управители д-р инж. Атанас Ташков и Нурджан Караджова, както и главният секретар Николай Чунчуков.
Още по темата:
общо новини по темата: 102
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
