|Извънредна ситуация в болница в Пловдив
Сигналът за инцидента е получен снощи в 21,11 ч. При пристигане на място огнеборците установили, че излиза дим от подземно помещение. 4 пожарни автомобила са били изпратени на място.
Пациенти на болницата са били изведени на коридорите. Усещала се е силна задушлива миризма.
