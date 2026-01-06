Извънредна ситуация в болница в Пловдив

© 50 кв. м опушени стени, 5 унищожени полипропиленови тръби и един промишлен бойлер са щетите след пожар в пловдивската МБАЛ "Св. Иван Рилски". Сградата обаче е спасена, няма пострадали, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".



Сигналът за инцидента е получен снощи в 21,11 ч. При пристигане на място огнеборците установили, че излиза дим от подземно помещение. 4 пожарни автомобила са били изпратени на място.



Пациенти на болницата са били изведени на коридорите. Усещала се е силна задушлива миризма.