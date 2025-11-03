© Facebook Президентът на баскетболен клуб Локомотив Пловдив Евелин Парасков сподели видео в социалните си мрежи. На него се вижда как служителка на ОП"Чистота" мете булевард в града, а прахолякът, който се вдига, е огромен.



Публикуваме мнението му без редакторска намеса:



Бул. "Копривщица", кв. "Мараша", 2025 г. Средната цена на квадратен метър в района вече е 2300 евро.



Скоро, вероятно, ще стигнем и до 50 евро за автомивка. Не е ясно обаче колко ще е тогава средната заплата на пулмолозите и алерголозите.



А междувременно — пешеходната и пътната инфраструктура е толкова компрометирана, че машинно почистване просто не може да се приложи.



Жената, която чисти, си върши работата съвестно, но резултатът е направо покъртителен".



