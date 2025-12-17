ИЗПРАТИ НОВИНА
Изтърбушиха хотела на т.нар. Цар Киро на пъпа на Пловдив
Автор: Диана Бикова 17:31Коментари (0)920
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Нещо се случва в хотела на покойния цар Киро - написа читателка до Plovdiv24.bg. В сградата, която дълги години стоеше под ключ и се саморазрушаваше, от няколко дни се забелязва движение. На тротоара стои човек и предупреждава кога няма пешеходци, за да се изсипват строителни отпадъци в разпънатия улей. Работници разбиват санитарията в помещенията на последния етаж и изхвърлят отпадъците в контейнера под улея. Имало идея резиденцията на фамилия Рашкови да бъде трансформирана в офис сграда.

В кметството на район "Централен" не са подавани документи за строителни  дейности. За ремонт без промяна на предназначението и без конструктивни изменения не е необходимо да се уведомява администрацията, каза в отговор на наше запитване какво се случва с имота на ул. "Иван Перпелиев" № 2 районният кмет Георги Стаменов.

По информация на медията ни, имотът вече има нов собственик. Това е пловдивската фирма "ГВ солюшънс" ООД, която развива дейности в областта на информационните технологии. Основана е през 2011 г. от Любомир Дачев, Андрей Манолов и Пламен Михайлов, които имат равен дял. Имената им се свързват с още шест фирми - "Монте Белла" и "Гус" за недвижими имоти, "Бутик 19" за онлайн търговия и транспорт, "Жасмин фуудс" за уеб дизайн и хостинг, "Файнънс Медиа Груп" за информационни технологии и заличената "ГВ системс" със същия предмет. 

Придобиването на първия етаж на имота е станало през август 2025 г. Статутът му остава непроменен - за обществено обслужване. Преди няколко години част от 6-етажното здание беше обявено за публична продан заради дългове  на наследниците на цар Киро - синът Ангел, дъщерята Събка и вдовицата Костадинка. По-рано е била продадена друга идеална част от имота.


