Ако не помним рода си, не знаем корена и историята си, няма как да създаваме и да покоряваме бъдещето. Това заяви президентът Илияна Йотова в приветствието си към учениците и ръководството на пловдивското Средно училище "Черноризец Храбър“. По случай Благовещение учениците представиха концерт-спектакъла "Там, където се ражда надеждата“.
Илияна Йотова открои значението на празника Благовещение. "Има ли по-добър начин да посрещнем пролетта от благата вест, от повече надежда и повече светлина в душите ни и заедно да почетем дълбоките български традиции“, обърна се към гостите на концерта държавният глава.
Президентът благодари на ръководството на училището, на учителите и родителите за това, че учат децата да тачат българския дух, да знаят що е то да си българин и да обичат Родината. Ролята на институциите е да бъдат винаги с всички, които работят за България, а вие работите за България, заяви Илияна Йотова. Тя открои също така активната и всеотдайна работа на учителския колектив да открива уникалността и таланта на всяко дете и да ги развиват.
Президентът Йотова подчерта надписа на сградата на Средно училище "Черноризец Храбър“ – "Българино, знай своя род и език!“. "Тези думи са еманация на цялото Българско Възраждане. Оттам започва новата история на един народ, потъпкван в робство, но който никога не забравя рода си, езика си и славната история“, посочи президентът. Тези думи виждат децата всеки ден и те остават завинаги в сърцата им, допълни тя.
В навечерието на големите християнски празници нека да се помолим да има повече разбирателство помежду ни. Нека да не разчитаме само на чудото, а сами да отворим пътя към това разбирателство, протегнатата ръка, надеждата и любовта между нас, призова Илияна Йотова. По думите й само така ще бъдем успешни, ще можем да подкрепяме децата си и да им дадем бъдещето, което заслужават.
Изненадващо посещение на президента в Пловдив: Да не разчитаме само на чудото
Още от Институции
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.