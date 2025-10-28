ИЗПРАТИ НОВИНА
Излиза втори брой на списание "Духовен път" за манастирите на Пловдивската епархия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:32 / 28.10.2025Коментари (0)214
© Facebook
Вторият брой на цветното илюстровано списание "Духовен път" издавано от пловдивската митрополия, ще бъде представено този петък, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

На 31 октомври (петък) от 18:00 часа в аулата на Пловдивската духовна семинария и Пловдивската духовна академия "Св. св. Кирил и Методий" на бул. "6 септември" № 181 пловдивчани и гости ще могат да се запознаят със съдържанието на новия брой и да си го закупят.

Списанието се издава с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, като настоящият брой е посветен на историята и съвременното състояние на манастирите в Пловдивска епархия на Българската православна църква и разказва на читателите за подвига и мястото на покаяние на съвременните подвижници – монашествуващите в нея.

Той ще обхваща месеците от май до август тази година







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

