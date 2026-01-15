Изключителна възможност за начинаещите учители от Пловдив

© Фондация "Заедно в час“ възобновява програмата "Нов път в преподаването“, с която преди години подпомогна десетки училища в преодоляването на недостига на мотивирани учители.



След пауза в последните 3 години, програмата се връща с фокус върху подкрепата на хората, които вече са в училище и със същата мисия – всяко дете в България да има достъп до качествено образование.



Новото издание на програмата е насочено към действащи учители с до 5 години педагогически опит, както и към специалисти с учителска правоспособност, които все още не са преподавали в училище. Програмата "Нов път в преподаването“ е двугодишна и е безплатна за участниците, както и за училищата-партньори. Тя предлага специализирани обучения, менторска подкрепа и възможности за кариерно развитие на новите учители.



Целта е да се подкрепи професионалното развитие на начинаещите учители и да се допринесе за дългосрочното им задържане в образователната система.



Формата за кандидатстване вече е отворена на сайта на фондацията, като кандидатурите, получени до 15 февруари 2026 г., ще бъдат разглеждани с приоритет.



Програмата ще се реализира в областите София-град, София-област, Враца, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Бургас. Тя включва въвеждащо обучение, летен институт, лятна академия с реална преподавателска практика, както и двугодишна ежеседмична менторска подкрепа и надграждащи обучения, съобразени с индивидуалните нужди на участниците. Интензивният обучителен етап е през юли, за да могат учителите да влязат по-уверени и мотивирани в класните стаи на 15 септември.



По данни от проучване на Сметната палата от 2024 г. над една трета от новоназначените педагогически специалисти напускат училище в рамките на първите три години от назначаването си. Изследванията показват, че наставничеството в образователната институция е сред най-ефективните подходи за промяна на тази тенденция. Именно към това е насочена програмата "Нов път в преподаването“ – системна подкрепа за учителите в най-критичния етап от професионалния им път.



"Първите години в учителската професия са решаващи – тогава се изграждат увереността, професионалните навици и усещането за принадлежност. С "Нов път в преподаването“ осигуряваме целенасочена подкрепа, която помага на учителите да останат в професията и да се развиват като лидери в класната стая и училищната общност“, споделя Жаклин Мисирян-Дойчева, ръководител "Развитие на учители“ във фондация "Заедно в час“.



Учителите с до 5 години опит често се сблъскват с високо натоварване, предизвикателства в управлението на класната стая и липса на достатъчна подкрепа, което води до ранно професионално прегаряне. Програмата надгражда училищното наставничество, като осигурява допълнителна индивидуална менторска подкрепа, обучения и достъп до професионални общности. Участниците развиват умения за планиране, управление на класната стая, работа с различни ученици, анализ на данни и изграждане на ученическа мотивация.



"Заедно в час“ промени нагласата ми, научи ме да не си слагам сам граници, показа ми нагледно, че ако искаш промяна, трябва да станеш движещата сила на тази промяна“, сподели Росен Богомилов, възпитаник на програма "Нов път в преподаването“, директор на 100 училище "Найден Геров“ – София.



Програмата стъпва върху опита и резултатите от предишното си издание, което подкрепи над 550 учители в цялата страна, включително в малки и отдалечени населени места. Значителна част от участниците продължават да преподават и днес, като допринасят за устойчиви промени в своите училища. Програмата изигра важна роля за повишаването на престижа на учителската професия и за частично адресиране на недостига на учители в региони с ограничен достъп до кадри.



Фондация "Заедно в час“ е неправителствена организация, която от 2010 г. работи за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете в България. Организацията обучава учители и директори, подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. Фондацията е основана по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България“.