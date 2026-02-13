ИЗПРАТИ НОВИНА
Изграждат легнали полицаи в Пловдив след катастрофата с БМВ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:27Коментари (0)3004
© Фейсбук
До лятото на ул. "Елин Пелин" в квартал “Прослав" ще бъдат изградена изкуствени неравенства, съобщи кметът на района Тони Стойчева. По думите й се възлага ново проектиране.

“Сезирали сме община Пловдив и КАТ за поставяне на камера".

Тя сподели, че администрацията на района има сигнали за високи скорости по ул. “Елин Пелин" и желанието на хората за изграждане на изкуствени неравенства в близост до детска градина "Боряна".

“От началото на моя мандат получихме проект от ОП “Организация и контрол по транспорта", но МС измени наредбата в частта за условията, на които трябва да отговарят повдигнатите пешеходни пътеки, в резултат на което община Пловдив реши да не реализира изкуствени неравенства", допълни тя.

Припомняме, че преди дни водач на БМВ предприе неправилно изпреварване на друг автомобил на конкретната улица. Вследствие на това удари кола, отсече дърво и знак в близост до пешеходна пътека.







