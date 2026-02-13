ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Изграждат легнали полицаи в Пловдив след катастрофата с БМВ
“Сезирали сме община Пловдив и КАТ за поставяне на камера".
Тя сподели, че администрацията на района има сигнали за високи скорости по ул. “Елин Пелин" и желанието на хората за изграждане на изкуствени неравенства в близост до детска градина "Боряна".
“От началото на моя мандат получихме проект от ОП “Организация и контрол по транспорта", но МС измени наредбата в частта за условията, на които трябва да отговарят повдигнатите пешеходни пътеки, в резултат на което община Пловдив реши да не реализира изкуствени неравенства", допълни тя.
Припомняме, че преди дни водач на БМВ предприе неправилно изпреварване на друг автомобил на конкретната улица. Вследствие на това удари кола, отсече дърво и знак в близост до пешеходна пътека.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сигнали от Пловдив: Чейндж бюра продължават да обменят левове в е...
17:41 / 13.02.2026
"Нуждаещата" се шефка на социалните в Пловдив: С Бентли и рокли з...
16:46 / 13.02.2026
Оставиха в ареста софиянците, нахлули с оръжие в магазин в Пловди...
15:00 / 13.02.2026
В Пловдив бяха представени стратегически документи на ЮНЕСКО
17:04 / 13.02.2026
Тези са двамата, арестувани за въоръжения грабеж в Пловдив
14:15 / 13.02.2026
Отчуждават два имота в "Южен" за развръзките на пробива под гарат...
11:21 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS