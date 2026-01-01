ИЗПРАТИ НОВИНА
Изграждат "Фонд за местни инициативи" на Пловдив, дават пари за реализацията за добри идеи
Автор: Данислава Вълкова 08:15
© Plovdiv24.bg
Пловдив ще има "Фонд за местни инициативи“. Това става ясно от публикувания в сайта на общината проект за правилник, информира Plovdiv24.bg. Според текста на документа одобрените идеи ще бъдат бъдат и финансирани, като само една идея на участник може да получи “зелена светлина" в рамките на календарна година.

Участници могат да бъдат сдружения на собствениците на етажна собственост, неформални граждански обединения, НПО или читалища. Може да се включат самостоятелно или в партньорство, като не трябва да имат неплатени задължения към Община Пловдив и/или НАП.

Кнадидатите могат да участват с идеи за: почистване на паркови и междублокови пространства, благоустрояване на прилежащи площи, създаване или възстановяване на паркови пространства, пешеходни зони, зелени площи в улици и кръстовища, залесяване. Закупуване и/или ремонтиране на детски или спортни съоръжения. Поставяне на градинско обзавеждане – пейки, беседки, маси за шах/табла, тенис на маса и други. Оформяне на цветни пространства и зони за отдих в зелени площи и други. 

Недопустими дейности са:  Инициативи на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации, религиозни организации и търговски дружества; Самоцелни ремонтни дейности върху имоти, които не са публична общинска собственост;  Дейности, свързани с пътуване в чужбина;  Инициативи, свързани с търговски дейности и такива, генериращи печалба;  Инициативи и интервенции върху частна собственост.

Максималният размер на сумата, с която Фондът може да подкрепи една инициатива, е:

За проекти, изпълнявани на терени с площ до 500 кв.м. в размер до 2 000 лева/(1 022, 58 Евро) 

За проекти, изпълнявани на терени от 501 кв.м. до 2 000 кв.м. до 3 000 лева/ (1 533,88 Евро); 

За проекти, изпълнявани на терени над 2 000 кв.м. до 5 000 лева/(2 556,46 Евро); 

Предложенията се оценяват съгласно "Критерии за оценка и подбор на инициативи" от оценители на инициативите, назначени със заповед на кмета на общината. Максималният брой точки, който кандидат може да получи е 100. При инициативи със сходни дейности ще се финансира тази с по-висока оценка, която не дублира дейности, финансирани в рамките на културния календар на община Пловдив или от други пера в общинския бюджет.

До 11 януари пловдивчани имат право да изпращат предложения към текста на документа.







