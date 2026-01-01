ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изграждат "Фонд за местни инициативи" на Пловдив, дават пари за реализацията за добри идеи
Участници могат да бъдат сдружения на собствениците на етажна собственост, неформални граждански обединения, НПО или читалища. Може да се включат самостоятелно или в партньорство, като не трябва да имат неплатени задължения към Община Пловдив и/или НАП.
Кнадидатите могат да участват с идеи за: почистване на паркови и междублокови пространства, благоустрояване на прилежащи площи, създаване или възстановяване на паркови пространства, пешеходни зони, зелени площи в улици и кръстовища, залесяване. Закупуване и/или ремонтиране на детски или спортни съоръжения. Поставяне на градинско обзавеждане – пейки, беседки, маси за шах/табла, тенис на маса и други. Оформяне на цветни пространства и зони за отдих в зелени площи и други.
Недопустими дейности са: Инициативи на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации, религиозни организации и търговски дружества; Самоцелни ремонтни дейности върху имоти, които не са публична общинска собственост; Дейности, свързани с пътуване в чужбина; Инициативи, свързани с търговски дейности и такива, генериращи печалба; Инициативи и интервенции върху частна собственост.
Максималният размер на сумата, с която Фондът може да подкрепи една инициатива, е:
За проекти, изпълнявани на терени с площ до 500 кв.м. в размер до 2 000 лева/(1 022, 58 Евро)
За проекти, изпълнявани на терени от 501 кв.м. до 2 000 кв.м. до 3 000 лева/ (1 533,88 Евро);
За проекти, изпълнявани на терени над 2 000 кв.м. до 5 000 лева/(2 556,46 Евро);
Предложенията се оценяват съгласно "Критерии за оценка и подбор на инициативи" от оценители на инициативите, назначени със заповед на кмета на общината. Максималният брой точки, който кандидат може да получи е 100. При инициативи със сходни дейности ще се финансира тази с по-висока оценка, която не дублира дейности, финансирани в рамките на културния календар на община Пловдив или от други пера в общинския бюджет.
До 11 януари пловдивчани имат право да изпращат предложения към текста на документа.
