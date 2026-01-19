© виж галерията Две изцяло нови площадки за фитнес на открито функционират вече в "Южен“, съобщи кметът на района Атанас Кунчев. Те с в пространството на ул. "Дрин“ с "Братя Бъкстон“, както и на ул. "Петър Стоев“ 115.



Двете площадки са оборудвани с комбинирани съоръжения, а под тях е положен дървен чипс. Изграждането им е съобразено с желанията на жителите на района.



"С това продължаваме усилията по развитие на спортната инфраструктура в "Южен“. В края на ноември завършихме други два обекта – фитнес на открито в парк "Кронщад“ и футболно игрище между улиците "Чипровец“ и "Николай Коперник““, заяви кметът Атанас Кунчев.



Той съобщи, че вече се работи и по две детски площадки в района. Едната от тях ще е изцяло нова на ул "Братя Бъкстон“. Предвижда се и значително разширяване на детската площадка в парк "Кронщад“, където ще бъдат добавени нови уреди.