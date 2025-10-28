ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иван Тотев: Дръзко, необмислено и нарушаващо интереса на пловдивчани предложение
Тези законодателни промени обаче са изключително вредни за община Пловдив и жителите на Пловдив и най-вече за данъкоплатците на Пловдив.
Ето какво мисли по този повод бившият кмет на Пловдив Иван Тотев:
"Ами да ги закрием тези автогари, щом междуобщинските линии няма да спират на тях. Предполагам, че ще искат линиите да са и до центъра. Още трафик, чудесно. Съмнявам се неработещите автогари да станат паркове. Те са си били инвестиции в миналото и трябва да си дадат своята възвръщаемост. Бих казал, дръзко, необмислено и нарушаващо интереса на пловдивчани предложение".
|Още по темата:
