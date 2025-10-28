ИЗПРАТИ НОВИНА
Иван Тотев: Дръзко, необмислено и нарушаващо интереса на пловдивчани предложение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:42
© Plovdiv24.bg
Депутатът от ГЕРБ Цвета Караянчева се е заела с решаването на транспортните проблеми на селата около Пловдив. Тя лично се е ангажирала в рамките само на 100 дни да се прокарат законодателни промени, които ще позволят на автобуси от други общини, най-общо казано, да правят каквото си искат из Пловдив. Да спират където си искат, да пътуват докъдето си искат и да нямат задължение да стигат до автогарите в града.

Тези законодателни промени обаче са изключително вредни за община Пловдив и жителите на Пловдив и най-вече за данъкоплатците на Пловдив.

Ето какво мисли по този повод бившият кмет на Пловдив Иван Тотев:

"Ами да ги закрием тези автогари, щом междуобщинските линии няма да спират на тях. Предполагам, че ще искат линиите да са и до центъра. Още трафик, чудесно. Съмнявам се неработещите автогари да станат паркове. Те са си били инвестиции в миналото и трябва да си дадат своята възвръщаемост. Бих казал, дръзко, необмислено и нарушаващо интереса на пловдивчани предложение".


