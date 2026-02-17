ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инспектираха как върви санирането на блок в "Тракия"
На място зам.-кметът проведе работна среща със строителния надзор и фирмата изпълнител, на която бяха обсъдени организацията на строително-монтажните работи и спазването на графика.
"Редовните срещи на място със строителния надзор и изпълнителя са ключови, за да гарантираме качествено изпълнение и навременно приключване на обектите. Само чрез постоянна координация можем да реагираме бързо при възникнали въпроси и да поддържаме добрите темпове на работа“, подчерта Хакъ Сакъбов.
В рамките на проекта за блок № 190, вход А ще бъдат изпълнени мерки за топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода на сградата. Старата и неефективна дограма ще бъде заменена с нова. Предвижда се и остъкляване с цел повишаване на енергийната ефективност и подобряване на условията на живот на живущите.
Общата стойност на инвестицията е 922 740.62 лв., представляващи 100 % безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост. Срокът за изпълнение е 30 юни.
