© Instagram Популярната инфлуенсърка Dr. Modern Mammy сподели с последователите си потресаваща случка от реалния живот.



Пловдивчанката е пътувала в петък по магистрала "Тракия“ заедно с трите си деца и съпруга си. Семейството се движело в лявата лента, когато пред очите им автомобил отдясно внезапно започнал да криволичи. В следващия миг колата се блъснала в мантинелата точно пред тях.



Само бързата реакция на нейния съпруг успява да предотврати тежък удар.



“Успяхме да спрем. Последва челен удар в мантинелата на колата, която отне предимството ни и препречи централно пътя ни. Бързам да кажа, че всички, по чудо и благодарение на поредица адекватни реакции от страна на съпруга ми, се разминахме невредими и щетите са само материални.



Но много въпроси разкъсват съзнанието ми трети ден подред. Ще споделя само тези със социален аспект.



Защо толкова много автомобили и тирове ни подминаха, без никой да окаже помощ?



Къде е колегиалността по пътищата? Къде е съпричастността? Къде е онова чисто човешко чувство да спреш, да помогнеш. Защо помощта е станала изключение, а не норма? Защо?



Моите инстинкти бяха до там, че реших, че трябва да сляза да проверя дали хората в колата са добре, без да мисля, че опасността въобще не е преминала и отзад прелитат тирове и автомобили, които нямат ни най-малко намерение да спрат. Отчитам го като голяма грешка, от която със сигурност си взех поука.



Действията на шофьора не са обект на коментара ми, но със сигурност ще бъда благодарна, ако най-накрая в тая държава се приеме предложението по магистрала да се движат само шофьори с определени години стаж".



