ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Инфлуенсърка от Пловдив и семейството й на косъм от смъртта
Пловдивчанката е пътувала в петък по магистрала "Тракия“ заедно с трите си деца и съпруга си. Семейството се движело в лявата лента, когато пред очите им автомобил отдясно внезапно започнал да криволичи. В следващия миг колата се блъснала в мантинелата точно пред тях.
Само бързата реакция на нейния съпруг успява да предотврати тежък удар.
“Успяхме да спрем. Последва челен удар в мантинелата на колата, която отне предимството ни и препречи централно пътя ни. Бързам да кажа, че всички, по чудо и благодарение на поредица адекватни реакции от страна на съпруга ми, се разминахме невредими и щетите са само материални.
Но много въпроси разкъсват съзнанието ми трети ден подред. Ще споделя само тези със социален аспект.
Защо толкова много автомобили и тирове ни подминаха, без никой да окаже помощ?
Къде е колегиалността по пътищата? Къде е съпричастността? Къде е онова чисто човешко чувство да спреш, да помогнеш. Защо помощта е станала изключение, а не норма? Защо?
Моите инстинкти бяха до там, че реших, че трябва да сляза да проверя дали хората в колата са добре, без да мисля, че опасността въобще не е преминала и отзад прелитат тирове и автомобили, които нямат ни най-малко намерение да спрат. Отчитам го като голяма грешка, от която със сигурност си взех поука.
Действията на шофьора не са обект на коментара ми, но със сигурност ще бъда благодарна, ако най-накрая в тая държава се приеме предложението по магистрала да се движат само шофьори с определени години стаж".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив се бори за приз в конкурса "Сграда на годината"
10:21 / 01.12.2025
Софиянка пострада в мол в Пловдив: Чак в количката към линейката ...
09:07 / 01.12.2025
Откриват ледената пързалка, вижте какви ще са цените
09:00 / 01.12.2025
Пловдивчани ще протестират, докато кметът пали коледната елха
07:00 / 01.12.2025
Дара Екимова, Нели Петкова, Виктор Калев и Биг Бенд с концерти в ...
06:30 / 01.12.2025
Коледната елха грейва в центъра на Пловдив
05:10 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS