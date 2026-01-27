© виж галерията Industrial Hub е нова концепция за индустриална среда, създадена за малки и средни компании, които мислят в перспектива и търсят иновативно място за своя бизнес. Брандът Industrial Hub предлага модулни, конфигурируеми индустриални помещения с възможност за персонализирани конфигурации. Индустриалните паркове ще бъдат разположени на стратегически локации с готова инфраструктура и осигурена поддръжка от инвеститора, с контрол на достъпа и благоустроена обща среда. Проектите на Industrial Hub са синоним на сигурност и престиж, предоставят достъп до бизнес общност с общи цели, както и среда с устойчива архитектура и представителна визия.



Компанията планира да изгради индустриални паркове в големите градове на България. Проектите на Industrial Hub съчетават функционален дизайн, завършена инфраструктура и бизнес потенциал, за да осигурят среда, в която твоята компания може да се развива устойчиво на повече от една локация в страната. С Industrial Hub избирате устойчиво решение и нова възможност за развитие на своя бизнес на ключови индустриални локации с удобен достъп до основни транспортни коридори. Всеки обект на Industrial Hu © b е проектиран с мисъл за функционалност и гъвкавост, с големина от 216 до 2000 кв.м, в зависимост от мащаба и нуждите на малкия и среден бизнес.



Идеята за създаването на Industrial Hub се ражда като отговор на реална пазарна нужда - пазара на индустриални имоти в България не предлага достъпни и функционални индустриални помещения за собственост. Динамиката на пазара на наеми поставя малкия и среден бизнес в непредвидими условия за работа и развитие. Компанията предлага на клиентите си © да закупят собствено пространство с предимствата на дългосрочна инвестиция, сигурност, стабилност и растеж. Бизнес моделът на Industrial Hub предоставя възможност на малкия и среден бизнес да премине от наем към собственост, позволявайки капитализиране на разходите за наем и придобиване на актив с дългосрочна стойност.



Industrial Hub е избор за различния мащаб и темп на растеж на всяка компания, която иска да придобие собствена индустриална база или да премести дейността си на по-стратегическо място. Модулите на Industrial Hub предлагат представителна и функционална среда, подходяща за търговски и дистрибуционни дейности. Industrial Hub осигурява и модулни пространства, съобразени с нуждите на складовите и логистичните операции – от съхранение и обработка на стоки до управление нa товарни потоци. Индустриалните паркове разполагат и с модулни помещения, които се адаптират към широк обхват от услуги – монтаж, сервизна поддръжка, работа с оборудване и административни функции.



© Plovdiv Ring West I е първият по рода си в България индустриален парк на Industrial Hub, създаден за нуждите на малкия и средния бизнес. Разположен е в непосредствена близост до околовръстния път на град Пловдив и основните транспортни коридори, осигуряващи връзка с вътрешния пазар и Европа. Всяко помещение е самостоятелен обект с индивидуален кадастрален идентификатор и отделни партиди за ток и вода.



Модулната концепция позволява гъвкави комбинации и персонализирано конфигуриране. Plovdiv Ring West I включва 17 самостоятелни модулни помещения с обща застроена площ от около 5 000 кв.м, разпределени в две серии – EXPO и BASE.



EXPO е практичен мултифункционален модул, който съчетава шоурум, склад и офис. EXPO серията е без аналог от модулни решение за компании, които търсят повече от индустриално пространство – търсят място, което работи за техния бизнес, продажби и бранд развитие. Модулите обединяват търговска функция, администрация и логистика в едно цялостно и ефективно решение.



Модулите от BASE серията разполагат със стабилна и добре структурирана инфраструктура, осигуряваща сигурност и устойчивост в дългосрочен план. Тя включва 12 функционални модула, проектирани за логистични, складови и монтажни дейности, с оптимизирана архитектура за максимална ефективност и с ясно зониране. Пространствата са лесно адаптируеми и конфигурируеми според специфичните нужди на бизнеса, което позволява гъвкавост при развитие и разрастване на дейността.



Индустриалният парк е разположен западно от Пловдив, в динамично развиваща се индустриална зона, непосредствено при изхода към Пазарджик на Пловдивския околовръстен път, в близост до МЕТРО 2. Предимствата на парка включват гарантирано енерго и водоснабдяване, собствени и посетителски паркоместа, удобни маршрути за тежкотоварни автомобили, смарт контрол на достъпа и 24/7 видеонаблюдение, зарядни станции за електрически автомобили, както и оптична бърза интернет свързаност .



Plovdiv Ring West I е първият модулен индустриален парк в България, който подкрепя растежа на малкия и средния бизнес чрез иновативни решения и възможност за собственост на цената на наем.