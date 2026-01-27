ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Industrial Hub реализира първия модулен индустриален парк за малкия и средния бизнес в Пловдив
Компанията планира да изгради индустриални паркове в големите градове на България. Проектите на Industrial Hub съчетават функционален дизайн, завършена инфраструктура и бизнес потенциал, за да осигурят среда, в която твоята компания може да се развива устойчиво на повече от една локация в страната. С Industrial Hub избирате устойчиво решение и нова възможност за развитие на своя бизнес на ключови индустриални локации с удобен достъп до основни транспортни коридори. Всеки обект на Industrial Hu
Идеята за създаването на Industrial Hub се ражда като отговор на реална пазарна нужда - пазара на индустриални имоти в България не предлага достъпни и функционални индустриални помещения за собственост. Динамиката на пазара на наеми поставя малкия и среден бизнес в непредвидими условия за работа и развитие. Компанията предлага на клиентите си
Industrial Hub е избор за различния мащаб и темп на растеж на всяка компания, която иска да придобие собствена индустриална база или да премести дейността си на по-стратегическо място. Модулите на Industrial Hub предлагат представителна и функционална среда, подходяща за търговски и дистрибуционни дейности. Industrial Hub осигурява и модулни пространства, съобразени с нуждите на складовите и логистичните операции – от съхранение и обработка на стоки до управление нa товарни потоци. Индустриалните паркове разполагат и с модулни помещения, които се адаптират към широк обхват от услуги – монтаж, сервизна поддръжка, работа с оборудване и административни функции.
Модулната концепция позволява гъвкави комбинации и персонализирано конфигуриране. Plovdiv Ring West I включва 17 самостоятелни модулни помещения с обща застроена площ от около 5 000 кв.м, разпределени в две серии – EXPO и BASE.
EXPO е практичен мултифункционален модул, който съчетава шоурум, склад и офис. EXPO серията е без аналог от модулни решение за компании, които търсят повече от индустриално пространство – търсят място, което работи за техния бизнес, продажби и бранд развитие. Модулите обединяват търговска функция, администрация и логистика в едно цялостно и ефективно решение.
Модулите от BASE серията разполагат със стабилна и добре структурирана инфраструктура, осигуряваща сигурност и устойчивост в дългосрочен план. Тя включва 12 функционални модула, проектирани за логистични, складови и монтажни дейности, с оптимизирана архитектура за максимална ефективност и с ясно зониране. Пространствата са лесно адаптируеми и конфигурируеми според специфичните нужди на бизнеса, което позволява гъвкавост при развитие и разрастване на дейността.
Индустриалният парк е разположен западно от Пловдив, в динамично развиваща се индустриална зона, непосредствено при изхода към Пазарджик на Пловдивския околовръстен път, в близост до МЕТРО 2. Предимствата на парка включват гарантирано енерго и водоснабдяване, собствени и посетителски паркоместа, удобни маршрути за тежкотоварни автомобили, смарт контрол на достъпа и 24/7 видеонаблюдение, зарядни станции за електрически автомобили, както и оптична бърза интернет свързаност .
Plovdiv Ring West I е първият модулен индустриален парк в България, който подкрепя растежа на малкия и средния бизнес чрез иновативни решения и възможност за собственост на цената на наем.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Numbeo: Пловдив е №1 в България по условия за живот
09:04 / 27.01.2026
Господ пази пияните: МВР Пловдив с първа информация за среднощния...
08:25 / 27.01.2026
Почина Личо Стоунса
08:02 / 27.01.2026
Човекът е оцелял и е откаран в болница
23:03 / 26.01.2026
Грубо нарушение на обществения ред край Пловдив
22:58 / 26.01.2026
Тежкият инцидент до Пловдив е потвърден от БДЖ
21:36 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS