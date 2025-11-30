© виж галерията Софиянка Илияна Стефанова сподели своето възхищение от бързата реакция и загрижеността на екипа на Бърза помощ в Пловдив, както и на случайни минувачи, които са й помогнали в критичен момент.



Инцидентът се е случил в мол "Марково тепе“, когато жената е паднала на ескалатора и е получила сериозна рана, оставила значителна локва кръв под краката й.



"Много хора спираха и предлагаха помощ, а една майка с детенце и съпруг стоя до мен и ми чисти кръвта с мокри кърпи сума време, докато не се върна мъжът ми с превързочни материали и вече повикал Бърза помощ“, разказва пострадалата.



Жената, която желае да остане анонимна, се е грижила за пострадалата, въпреки опитите й да я отпрати.



"Толкова искам да й благодаря! Чак в количката към линейката осъзнах колко треперя и колко стресирана съм. Въобще не се сбогувах, нито поисках името й“, добавя пострадалата.



Също така, благодарност е изказана към екипа на Бърза помощ в Пловдив, чийто професионализъм и загриженост са направили впечатление на пострадалата:



"Толкова мили, загрижени и отзивчиви хора на едно място не съм срещала! Вие в Пловдив май сте наистина различни…!“



Жената призовава, ако някой разпознава семейството или знае имената на екипа от снимката на линейката, да им предаде нейната благодарност.



Тази история е още едно доказателство, че в моменти на нужда човечността и готовността да помогнеш могат да оставят незабравим отпечатък.