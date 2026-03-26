Автомобил се е блъснал в крайпътно съоръжение в Пловдив вчера, информира Plovdiv24.bg.

Инцидентът се е случил около 19:10 часа. За щастие няма други участници в катастрофата. 

По данни на МВР е ранен шофьорът на колата, но няма загинали. Пътното произшествие се е случило на бул."Марица", под моста на Адата.

По всяка вероятност става въпрос за изгубено управление над автомобила и удар в мантинела. 

Припомняме, че през вчерашния ден имаше още един пътен инцидент на пътя между Асеновград и Бачково. 

Plovdiv24.bg призовава шофьорите да са внимателни и да карат със съобразена скорост!