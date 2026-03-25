Около 9.45 ч. днес е получен сигнал за сблъсък между лек автомобил и камион преди Бачково откъм Асеновград. Това съобщиха от пресцентъра на ОД МВР по поводИ уточняват:Пострадал е водачът на колата, който е транспортиран в пловдивска болница, изчакват се резултатите от прегледите. Той и шофьорът на камиона са изпробвани за употреба на алкохол, стойностите са отрицателни.Предстои и тестване с драг чек. До изтегляне на товарния автомобил от пътното платно движението се осъществява само в едната лента. На място има екипи на РУ-Асеновград, които регулират и подпомагат трафика.призовава шофьорите да са внимателни и да карат със съобразена скорост!