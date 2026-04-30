Затруднено е движението по източния обходен път на Пловдив. Към 1 ч. днес е получен сигнал, че край разклона за Войводиново в движение се е запалил влекач с ремарке.
Огънят е потушен от екип на пожарната, няма пострадали. Създадена е организация за претоварване на превозваните стоки - около 20 тона, и изтегляне на тежкотоварния камион.
На място има представители на АПИ и полицейски екипи, които регулират трафика. Към момента е свободна само лентата за движение в посока АМ "Тракия", но се очаква скоро и тя да бъде затворена до приключване на работата по разчистване на местопроизшествието.
По този повод препоръчваме водачите да използват за придвижване Карловско шосе, съобщиха от ОД МВР Пловдив.
