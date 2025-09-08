© Plovdiv24.bg виж галерията За лек инцидент на бул."Пещерско шосе" в Пловдив в района на Кауфланд, предаде репортер на Plovdiv24.bg. На място има екип на полицията, но движението не е затруднено. Към момента няма информация за причините на ПТП-то.