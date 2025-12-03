Има присъда за нелепата смърт пред заведение в Пловдивско

© Пловдивският окръжен съд призна за виновен подсъдимия Стоян Аргиров в това, че е причинил смърт по непредпазливост на Иван Гунев, вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда на 28.11.2019 г. в с. Бегунци, обл. Пловдив, поради което и на основание чл.124 ал.1 вр. чл.128 ал.2 пр. последно вр. ал.1 от НК вр. чл.54 от НК му наложи наказание лишаване от свобода в размер на 3 години.



На основание чл. 66 ал. 1 от НК Окръжният съд отложи изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от 5 години, считано от влизане на присъдата в сила.



Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.