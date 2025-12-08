Илияна Йотова идва в Пловдив

© На 9 декември, вторник, от 16.00 часа в Регионалния исторически музей в Пловдив вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в честването на 10-годишнината на международната академична програма "Живописна България“.



Пловдивският университет "Паисий Хилендарски“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката осъществява първата по рода си идея за туристически маршрути, свързани с българската литература, култура и история.



В мултидисциплинарния проект, който се провежда под патронажа на вицепрезидента, са се включили над 120 студенти и докторанти от 15 висши училища, основно от чужбина.