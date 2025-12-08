ИЗПРАТИ НОВИНА
Илияна Йотова идва в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:10Коментари (0)223
©
На 9 декември, вторник, от 16.00 часа в Регионалния исторически музей в Пловдив вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в честването на 10-годишнината на международната академична програма "Живописна България“.

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката осъществява първата по рода си идея за туристически маршрути, свързани с българската литература, култура и история.

В мултидисциплинарния проект, който се провежда под патронажа на вицепрезидента, са се включили над 120 студенти и докторанти от 15 висши училища, основно от чужбина.







Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивските читалища към министър Бачев: С дълбоко безпокойство ...
15:50 / 08.12.2025
Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работ...
15:21 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като с...
16:09 / 08.12.2025
Обитател на блок в Пловдив е арестуван, хвърлял от терасата твърд...
12:19 / 08.12.2025
Токов удар в помпена станция остави без вода високите етажи
13:24 / 08.12.2025
Строителите обещали да приключат ремонта на Хуманитарната до 1 фе...
13:29 / 08.12.2025

