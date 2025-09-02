ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Икономическа полиция" влезе в дома на пловдивчанин, откри склад за парфюми
Акцията е реализирана вчера от служители в сектор "Индустрия и търговия“ след придобити данни, че жител на областния град разпространява фалшиви парфюми.
Стоките с неустановен произход, но обозначени като продукти на различни световноизвестни марки, той предлагал по интернет, а до крайните клиенти ги изпращал чрез куриерски фирми.
В хода на операцията е установено, че в жилището си извършителят съхранява 1370 недекларирани опаковки с парфюмни екстракти и тоалетни води. Предстои експертна оценка на стойността на иззетите артикули, която според разследващите надвишава сумата от 150 хиляди лева.
Пловдивчанинът е задържан за срок до 24 часа. Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление против интелектуалната собственост – по чл. 172б от НК. Работата продължава под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив.
