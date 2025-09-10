ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Икономическа полиция в Пловдив разкри канал за скимиращи устройства, трима в ареста
Подателка на пратките се оказала 46-годишна жена, която поддържала връзка с международна група за източване на чужди банкови карти. В четвъртък тя била задържана със заповед по ЗМВР.
Със съдействието на служители на полицията от Добрич са арестувани и двама местни жители – мъж на 52 години и жена на 43 години, съпричастни към престъпната дейност.
При претърсвания на лек автомобил и частни адреси в Добрич и Созопол са открити различни скимиращи устройства и компоненти за тях. Сред иззетите доказателства са мобилни телефони, лаптоп, парична сума и товарителница за предишна пратка.
С постановление на наблюдаващия окръжен прокурор тримата са привлечени като обвиняеми и са задържани за срок до 72 часа.
Работата по документиране на престъплението продължава. Органите на реда изясняват произхода на иззетите скимиращи устройства и възможната съпричастност и на други лица.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
След обещанието на Борисов: Държавата отпусна 2 милиона лева за н...
14:42 / 10.09.2025
Правителството отчуждава имоти за изграждането на Югоизточния обх...
13:56 / 10.09.2025
Руши, Остава, Жлъч/Гена и Голям Юс оглавяват юбилейния Капана Фес...
13:42 / 10.09.2025
Нов вторичен център оживява в Пловдив, ул. "Младежка" се преобраз...
13:28 / 10.09.2025
Утре ще бъде разкрита една тайна
13:06 / 10.09.2025
Откриват най-новата детска ясла в Пловдив
11:59 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS