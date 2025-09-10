© виж галерията Разследване на икономическа полиция в Пловдив разкри канал за изпращане на устройства за копиране на данни от банкови карти. Действията започнали в края на миналата година, след сигнал, че чрез куриерска фирма се предават за изпращане в чужбина четци на карти, известни като "скимери“. Те били умело замаскирани в корпуса на лаптопи, съобщи МВР-Пловдив.



Подателка на пратките се оказала 46-годишна жена, която поддържала връзка с международна група за източване на чужди банкови карти. В четвъртък тя била задържана със заповед по ЗМВР.



Със съдействието на служители на полицията от Добрич са арестувани и двама местни жители – мъж на 52 години и жена на 43 години, съпричастни към престъпната дейност.



При претърсвания на лек автомобил и частни адреси в Добрич и Созопол са открити различни скимиращи устройства и компоненти за тях. Сред иззетите доказателства са мобилни телефони, лаптоп, парична сума и товарителница за предишна пратка.



С постановление на наблюдаващия окръжен прокурор тримата са привлечени като обвиняеми и са задържани за срок до 72 часа.



Работата по документиране на престъплението продължава. Органите на реда изясняват произхода на иззетите скимиращи устройства и възможната съпричастност и на други лица.