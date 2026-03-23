Днес, 23 март, в район "Тракия" ще бъде открит раздавателния пункт за пакети с храни от втория транш на операция "Подкрепа". След неговото отваряне вече ще работят всичките шест пункта в  Пловдив.

Събитието ще се състои от 11 ч. в пенсионерския клуб в блок 46. Ще присъстват Георги Гатев, кмет на район "Тракия", и Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив.  

До края на месеца предстои да отворят врати пунктовете в Асеновград (24 март), Калояново (26 март), Карлово (25 март), Садово (30 март), Сопот (25 март), Стамболийски (27 март), Първомай (31 март).