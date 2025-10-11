© виж галерията Във връзка с публикация в Plovdiv24.bg от днес със заглавие "Заведение за бургер се оля в Пловдив, газейки закона", екип от Пловдивския общински инспекторат извърши незабавна проверка, при която установи следното:



На две дървета в Цар Симеоновата градина са залепени два броя афиши с рекламен надпис. Установено е местоположението на заведението.



В разговор със служителите е установено, че един от тях е извършил нарушението, за което на същия е съставен и предявен АУАН по чл. 25,т.2 от Наредба на ОбС Пловдив за развитие, поддържане и опазване на Зелената система на община Пловдив.