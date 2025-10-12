ИЗПРАТИ НОВИНА
Хората със специални потребности излизат на протест в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:58Коментари (0)499
© Plovdiv24.bg
Гражданите със специални потребности излизат на протест на 17 октомври, информира Plovdiv24.bg.

Причината за недоволството им е дискриминацията на хората със специални потребности. Те искат равни права, като водачи на МПС.

Протестът им ще бъде пред комисията на Транспортна болница в град Пловдив на 17.10.2025г.(петък) от 10.45ч.

По време на протеста те ще изразят несъгласието си относно намаляването на годините на свидетелствата за правоуправление и категориите на водачите.







Още новини от Новини от Пловдив:
Лоша новина за цените на имотите в Пловдив
08:36 / 12.10.2025
Частната фирма за почистване в Пловдив прибира още половин милион...
08:03 / 12.10.2025
Поредна крачка към изграждане на многоетажен паркинг до Хуманитар...
08:00 / 12.10.2025
След стоп палката на ОбС кметът отново се опитва да продаде златн...
07:47 / 12.10.2025
Изграждат три нови улици и ремонтират други в най-младия район на...
07:41 / 12.10.2025
Два протеста затварят пътища в Пловдивско днес, полицията с извън...
06:00 / 12.10.2025

Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
09:10 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
