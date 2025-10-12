Хората със специални потребности излизат на протест в Пловдив

© Plovdiv24.bg Гражданите със специални потребности излизат на протест на 17 октомври, информира Plovdiv24.bg.



Причината за недоволството им е дискриминацията на хората със специални потребности. Те искат равни права, като водачи на МПС.



Протестът им ще бъде пред комисията на Транспортна болница в град Пловдив на 17.10.2025г.(петък) от 10.45ч.



По време на протеста те ще изразят несъгласието си относно намаляването на годините на свидетелствата за правоуправление и категориите на водачите.