ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Хиляди по Главната на Пловдив дори по тъмно
Много хора дори се наредиха на опашки, за да изчакат да се освободят маси в заведения по Главната. Такава бе картината през целия ден в Пловдив. Дали заради хубавото време, дали защото градът ни е все по-масово посещаван от туристи?
Причината едва ли е еднозначна, но фактите говорят категорично - в самото сърце на Пловдив днес наистина бе трудно да се открие свободна маса, макар заведенията, предлагащи нещо за хапване или просто кафе, да не са едно или две...
Подобно бе и положението на Гребната база, а също и по кварталните паркове и градинки.
Нещо повече - Главната бе необичайно оживена дори след залез слънце. Повече вижте във видеото, направено около 17.45 часа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Черна събота в Пловдив, загина втори моторист!
18:50 / 01.11.2025
Верижна катастрофа до бензиностанция в Пловдив, три девойки и мла...
18:45 / 01.11.2025
МВР Пловдив: Предстои да бъдат издирени извършителите
17:35 / 01.11.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да стр...
16:49 / 01.11.2025
Адвокат от Пловдив: Днес и утре по цял ден ще слушам Цеца Величко...
17:02 / 01.11.2025
Пловдивчанин: Сложете лява секция на този светофар!
15:25 / 01.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS