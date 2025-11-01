ИЗПРАТИ НОВИНА
Хиляди по Главната на Пловдив дори по тъмно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:23
Пролетно-летните температури днес в Пловдив (около 22-23 градуса) изкараха в почивния и празничен съботен 1 ноември на въздух хиляди, включително цели семейства с деца, видя Plovdiv24.bg.

Много хора дори се наредиха на опашки, за да изчакат да се освободят маси в  заведения по Главната. Такава бе картината през целия ден в Пловдив. Дали заради хубавото време, дали защото градът ни е все по-масово посещаван от туристи?

Причината едва ли е еднозначна, но фактите говорят категорично - в самото сърце на Пловдив днес наистина бе трудно да се открие свободна маса, макар заведенията, предлагащи нещо за хапване или просто кафе, да не са едно или две...

Подобно бе и положението на Гребната база, а също и по кварталните паркове и градинки.

Нещо повече - Главната бе необичайно оживена дори след залез слънце. Повече вижте във видеото, направено около 17.45 часа.








