Хиляди пловдивчани без вода, няколко аварии в града днес
Според сайта на водното дружество изграждането на нови водопроводни връзки затруднява водоподаването на бул. "Копривщица" № 22-24. В района няма да има вода до 17 часа днес.
Аварирал водопровод пък е причината за частичното нарушено водоподаване при
ул. "Борис Петров" и ул. "Клокотница". Проблемите трябва да бъдат отстранени до края на работният ден.
Целият комплекс "Марица Гардънс" също ще бъде на сухо днес заради ремонтни дейности по мрежата.
Липса на захранването е причина помпена станция "Север" да е с нарушения на мрежата днес.
Очаква се да бъде намалено водоподаването в целия град и по високите етажи.
Няма данни кога ще бъде отстранена аварията.
Списъкът с аварии се обновява непрекъснато на сайта на ВиК Пловдив.
