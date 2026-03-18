Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Няколко ВиК аварии оставят част от Пловдив без вода днес, информира Plovdiv24.bg.

Според сайта на водното дружество изграждането на нови водопроводни връзки затруднява водоподаването на бул. "Копривщица" № 22-24. В района няма да има вода до 17 часа днес.

Аварирал водопровод пък е причината за частичното нарушено водоподаване при  

ул. "Борис Петров" и ул. "Клокотница". Проблемите трябва да бъдат отстранени до края на работният ден.

Целият комплекс "Марица Гардънс" също ще бъде на сухо днес заради ремонтни дейности по мрежата. 

Липса на захранването е причина помпена станция "Север" да е с нарушения на мрежата днес.

Очаква се да бъде намалено водоподаването в целия град и по високите етажи.

Няма данни кога ще бъде отстранена аварията. 

Списъкът с аварии се обновява непрекъснато на сайта на ВиК Пловдив.