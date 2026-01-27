ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
"ХЪС Естейт" и добавената стойност на експертното обслужване: Сигурна покупка с подкрепата на кредитни консултанти
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 13:00Коментари (0)378
©
Покупката на имот е едно от най-значимите финансови решения в живота за повечето хора. Затова все повече клиенти търсят цялостен подход, който обединява професионално посредничество, сигурно финансиране и яснота на всеки етап от процеса. "ХЪС Естейт“ прилага модел на работа, при който клиентът получава не просто съдействие при избора на имот, а комплексна консултация – от първоначалната идея до финализирането на сделката. В една страна от този модел стои тясното сътрудничество между брокери и лицензирани кредитни консултанти, което осигурява реални и устойчиви решения за покупка.

Ролята на търговския брокер е еталон за координация и сигурност. Търговските брокери на "ХЪС Естейт“ работят с фокус върху реалните нужди и финансовите възможности на клиента. Те анализират целите, бюджета и предпочитанията му и координират целия процес така, че покупката да бъде информирана, предвидима и сигурна. Важен елемент от това обслужване е активната връзка с регламентирани кредитни консултанти, които подпомагат клиентите при избора на най-подходящо банково финансиране. Клиентът получава достъп и до специализирана финансова експертиза.

Кредитните консултанти може да се окажат ключов фактор за успешна сделка. Кредитните консултанти са лицензирани посредници между клиентите и банковите институции, чиято дейност е регулирана от Българската народна банка. Те не отпускат собствени средства, а съдействат за получаването на банков кредит, като анализират и сравняват оферти от различни банки и насочват клиента към най-подходящото решение спрямо неговия профил. Услугата е напълно безплатна към клиента, което позволява обективен и професионален анализ, без допълнителна финансова тежест за купувача. С кредитните консултанти клиентите спестяват време при проучване и сравняване на банкови оферти; получават ясна и реалистична оценка на възможностите за финансиране; разчитат на професионална подкрепа при подготовката на документи и комуникацията с банките; намаляват риска от грешки, забавяния и неясноти в процеса.

Синергията между брокер и финансова експертиза, дава точно тази добавена стойност за клиентите на "ХЪС Естейт“, като се набляга на синхрона между брокери и кредитните консултанти. Това партньорство позволява на едно място да получи две ключови решения – консултация и избор на подходящ имот и оптимално финансиране. Брокерът координира целия процес и следи всяка стъпка, която да бъде съобразена както с пазарната реалност, така и с финансовите възможности на клиента. Резултатът е по-спокоен, по-бърз и по-добре структуриран път към покупката. Качество, прозрачност и доверие: Подходът на "ХЪС Естейт“ е изграден върху принципите на прозрачност, експертност и работа в интерес на клиента. Независимо от избрания имот или начина на финансиране, фокусът остава върху дългосрочната стойност на сделката и увереността на купувача.

“ХЪС Естейт" е водеща компания в предлагането на жилищни проекти с изключително добра локация и инфраструктура, силна индивидуална архитектурна концепция и безупречно изпълнение. Компанията е част от група "ХЪС", като предлага на пазара имоти на инвеститора "ХЪС инвест" с главен изпълнител на проектите "Арх Ситистрой", успешна комбинация с доказани резултати във времето.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Събарят автогара "Север" в Пловдив!
11:20 / 27.01.2026
Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
11:06 / 27.01.2026
Безобразия в "Тракия"
09:24 / 27.01.2026
Numbeo: Пловдив е №1 в България по условия за живот
09:04 / 27.01.2026
Industrial Hub реализира първия модулен индустриален парк за малк...
09:00 / 27.01.2026
АДФИ установи скандални нарушения при ремонт за близо 3 млн. лева...
10:04 / 27.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Футбол - други
Парламентарни избори 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: